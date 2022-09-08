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Новый директор USAID в Азербайджане приступил к должности

Новый директор USAID в Азербайджане приступил к должности В должность нового директора Миссии Агентства США по международному развитию (USAID) в Азербайджане вступил Майкл Нербасс.
Внешняя политика
8 сентября 2022 г. 10:08
Новый директор USAID в Азербайджане приступил к должности

В должность нового директора Миссии Агентства США по международному развитию (USAID) в Азербайджане вступил Майкл Нербасс.

Об этом Report сообщили в USAID.

“Я с нетерпением жду продолжения успехов программ развития USAID и укрепления наших партнерских отношений с правительством Азербайджана, сообществом доноров, частным сектором и гражданским обществом”, - сказал он.

До назначения директором USAID в Азербайджане Нербасс занимал должность заместителя директора миссии в Пакистане, а до этого курировал деятельность USAID в Ираке.

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Версия на английском языке New mission director for USAID in Azerbaijan takes office
Версия на азербайджанском языке USAID-in Azərbaycan üzrə missiyasının yeni direktoru vəzifəsinin icrasına başlayıb

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