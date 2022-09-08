Новый директор USAID в Азербайджане приступил к должности

В должность нового директора Миссии Агентства США по международному развитию (USAID) в Азербайджане вступил Майкл Нербасс.

В должность нового директора Миссии Агентства США по международному развитию (USAID) в Азербайджане вступил Майкл Нербасс.

Об этом Report сообщили в USAID.

“Я с нетерпением жду продолжения успехов программ развития USAID и укрепления наших партнерских отношений с правительством Азербайджана, сообществом доноров, частным сектором и гражданским обществом”, - сказал он.

До назначения директором USAID в Азербайджане Нербасс занимал должность заместителя директора миссии в Пакистане, а до этого курировал деятельность USAID в Ираке.