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    ​Новый директор USAID обозначила приоритеты деятельности организации в Азербайджане

    Мередит: Мы рады видеть, что Азербайджан совершает прогресс по ряду сфер

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ В настоящий момент Агентство США по международному развитию (USAID) реализует в Азербайджане программы по поддержке развитию ненефтяного сектора, интеграции экономики страны на мировых рынках, а также укреплению процессов управления.

    Как сообщает Report, об этом заявила новоназначенный директор миссии USAID в Азербайджане Микаэла Мередит.

    "Мы рады видеть, что Азербайджан совершает прогресс по ряду сфер", - отметила она.

    Представивший нового директора Агентства США по международному развитию посол США в Азербайджане Роберт Секута заявил, что М. Мередит до нынешнего назначения занимала три высокопоставленные должности, работала в Ираке, Судане, Боснии и Герцеговине, близко знакома с Ближним Востоком и Восточной Европой.

    Р. Секута заявил, что целью миссии USAID "является работа с азербайджанской стороной и поддержка по построению сильного и процветающего Азербайджана".

    Посол отметил, что в общей сложности за все годы функционирования USAID в Азербайджане на реализацию проектов в этой стране было выделено порядка 1,5 млрд. долларов США.

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