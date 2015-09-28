​Новый директор USAID обозначила приоритеты деятельности организации в Азербайджане

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ В настоящий момент Агентство США по международному развитию (USAID) реализует в Азербайджане программы по поддержке развитию ненефтяного сектора, интеграции экономики страны на мировых рынках, а также укреплению процессов управления.

Как сообщает Report, об этом заявила новоназначенный директор миссии USAID в Азербайджане Микаэла Мередит.

"Мы рады видеть, что Азербайджан совершает прогресс по ряду сфер", - отметила она.

Представивший нового директора Агентства США по международному развитию посол США в Азербайджане Роберт Секута заявил, что М. Мередит до нынешнего назначения занимала три высокопоставленные должности, работала в Ираке, Судане, Боснии и Герцеговине, близко знакома с Ближним Востоком и Восточной Европой.

Р. Секута заявил, что целью миссии USAID "является работа с азербайджанской стороной и поддержка по построению сильного и процветающего Азербайджана".

Посол отметил, что в общей сложности за все годы функционирования USAID в Азербайджане на реализацию проектов в этой стране было выделено порядка 1,5 млрд. долларов США.