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Новый депутат AK Parti: Мы еще больше укрепим наши связи с Азербайджаном

Новый депутат AK Parti: Мы еще больше укрепим наши связи с Азербайджаном Уверен, что мы еще больше укрепим наши связи с Азербайджаном, как в экономическом, так и в духовном плане.
Внешняя политика
17 мая 2023 г. 14:11
Новый депутат AK Parti: Мы еще больше укрепим наши связи с Азербайджаном

Уверен, что мы еще больше укрепим наши связи с Азербайджаном, как в экономическом, так и в духовном плане.

Об этом анкаринскому бюро Report заявил вновь избранный депутат азербайджанского происхождения от правящей Партии справедливости и развития Турции (AK Parti) от Игдыра Джантюрк Алагез.

Он отметил, что был впервые избран депутатом парламента Турции: "Национальная воля народа и демократия снова победили в Турции. Думаю, что на президентских выборах 28 мая у нас будет двойной праздник. То есть мы отметим избрание Реджепа Тайипа Эрдогана президентом и День независимости Азербайджана”.

Депутат подчеркнул, что приложит усилия для устранения проблем людей в регионе, где он был избран: "Я буду работать для обеспечения занятости всего трудоспособного населения Игдыра. Связи с Азербайджаном находятся на достаточно высоком уровне, и я буду оказывать всевозможную поддержку для их развития".

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Версия на английском языке MP from AK Party: ‘We will further improve our relations with Azerbaijan’ 
Версия на азербайджанском языке AK Partinin azərbaycanəsilli yeni millət vəkili: "Azərbaycanla əlaqələrimizi daha da yüksəldəcəyik”

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