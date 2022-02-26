"Новые известия": Резня в Ходжалы - 30 лет жертвы трагедии ждут расследования и наказания виновных

Российское издание "Новые известия" опубликовало статью, посвященную 30-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Российское издание "Новые известия" опубликовало статью , посвященную 30-й годовщине Ходжалинского геноцида.

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В истории "кровавого" 20 века было множество печальных страниц. Две Мировые войны, сотни локальных конфликтов, Холокост, Голодомор, революции... Но произошедшая 26 февраля 1992 года резня мирных граждан азербайджанского городка Ходжалы занимает особое место в списке преступлений против человечности.

В страшную ночь с 25 на 26 февраля погибли 613 мирных жителей, в их числе более ста женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Несколько сотен человек получили тяжелые увечья, пулевые и осколочные ранения. Многие из них остались инвалидами на всю жизнь, либо умерли в скором времени. В плену у армянской армии оказались более тысячи жителей Ходжалы.

"Это была бойня. Людей уничтожали безоружных, мирных, многих с детьми на руках", - рассказал профессор, автор книг "Карабахский дневник" и "Кровавый омут Карабаха" Юрий Помпеев.

Спустя 30 лет после трагедии никто не может обьяснить причины ничем не мотивированной резни

Да, для обеих сторон карабахского конфликта - Армении и Азербайджана - населенный пункт Ходжалы был стратегически важен: он располагался в десяти километрах от Степанакерта – столицы карабахских сепаратистов, через город пролегали важные маршруты, там находился единственный в Нагорном Карабахе аэропорт, пригодный для обслуживания крупной авиации.

С началом конфликта город контролировали вооруженные силы Азербайджана. С осени 1991 года, когда началась активная фаза боевых действий, Ходжалы полностью блокировали армянские подразделения. Подача электроэнергии была прервана, не было телефонной связи и отопления, не работал водопровод. Связаться с внешним миром можно было только с помощью вертолетов. Местные жители, фактически ставшие заложниками боевых действий, выживали, как могли.

К середине февраля вертолетами смогли эвакуировать лишь несколько сотен жителей. По данным исследователей и по свидетельствам очевидцев, к моменту штурма в осажденном городе оставалась большая часть населения – около четырех тысяч человек. Среди немногочисленных защитников Ходжалы были солдаты национальной армии Азербайджана, сотрудники ОМОН и ополченцы.

С военной точки зрения судьба осажденного и блокированного по всему периметру города была предрешена. Серьезного сопротивления армянской армии он не оказывал.

Тем не менее 25 февраля в 20:30 пришло сообщение, что армянская бронетехника занимает позиции вокруг города. Спустя два с половиной часа противник начал огонь из тяжелой артиллерии. Снаряды попадали в жилые дома, повсеместно возникали пожары. Над окутанным дымом городом стояли отчаянные крики и стоны раненых.

В чем были цели и смысл это бомбежки? Почему нельзя было выпустить мирное население и спокойно занять город?

Говорят, что армянская армия даже обозначила маршруты "эвакуации". И люди пошли в сторону Агдама – это около десяти километров на северо-восток. Двигались двумя маршрутами: один пролегал вдоль русла реки Каркарчай, другой шел немного севернее и огибал населенный пункт Аскеран.

Казалось бы, что противнику нет уже НИКАКОГО СМЫСЛА мешать беженцам! Однако выбраться из смертельной ловушки удалось далеко не всем: одних расстреливали в упор из всех видов вооружений, другие, в основном женщины и дети, замерзли насмерть во время скитания по горам. В ту страшную ночь столбик термометра опустился ниже 10 градусов – люди, многие из которых бежали из Ходжалы без теплой одежды, были обречены.

Армянские отряды вступили в город около часа ночи с нескольких направлений.

О том, что творилось в городе, можно судить по свидетельствам журналистов, сумевших добраться до места бойни. Так, корреспондент Томас Гольц со ссылкой на очевидцев писал о сотнях погибших в ходе штурма Ходжалы. В больнице он увидел трупы женщин и детей, в которых стреляли в упор. Также сообщалось о множественных ножевых ранениях на телах погибших.

Страшные свидетельства той ночи приводит и журналист The New York Times Фрэнсис Клайнс.

"Они пришли в наш дом и сказали нам – бегите, либо сгорите заживо", – рассказал корреспонденту 11-летний беженец из Ходжалы Ахмед Мамедов.

Жители Ходжалы стали жертвами "ритуальной" расправы

Штурм Ходжалы начался в ночь с 25 на 26 февраля. Эта дата, по мнению экспертов, выбрана не случайно, поскольку ровно за четыре года до этого произошла первая на территории СССР вспышка массового межнационального насилия – армянские погромы в азербайджанском городе Сумгаит (при этом до сих пор точно не ясно - кто именно устроил сумгаитскую трагедию, поскольку среди обвиняемых в насилии были также и люди армянской национальности - прим. ред.).

Можно сказать, что главным мотивом для массового убийства мирных граждан в Ходжалы были не цели "освобождения" города и не борьба с его вооруженными защитниками, а показательное НАКАЗАНИЕ, МЕСТЬ всему азербайджанскому народу "за Сумгаит". Хотя никто из убитых ходжалинцев никакого отношения к сумгаитской трагедии не имел.

Зафиксированные факты надругательства над телами погибших и даже скальпирования говорят о том, что собственно к боевым столкновениям такие действия отношения не имеют, а общая идея "возмездия" развязала руки откровенным садистам.

Вот только малая часть свидетельств, опубликованных в российских и европейских сразу после трагедии:

- Многие были изувечены, а от одной маленькой девочки осталась только голова...

- Видеокамера показала детей с отрезанными ушами. У одной старой женщины была отсечена половина лица. Мужчины были скальпированы...

- Иностранные журналисты, находящиеся в Агдаме, среди убитых в Ходжалы женщин и детей видели трех скальпированных, с выдернутыми ногтями.

И это - не азербайджанская пропаганда, а реальность.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch свидетельствует: "Толпа жителей, сопровождаемая парой десятков отступающих защитников, бежала из города после того, как он перешёл к армянским вооружённым силам. Когда они приблизились к границе с Азербайджаном, они натолкнулись на армянский вооружённый пост и были жестоко расстреляны..."

Армянская сторона утверждает, что такое число погибших связано с тем, что жители Ходжалы уходили по "свободному коридору", который им был предоставлен, в сопровождении вооружённых людей, которые вели огонь по армянским заставам, тем самым вынуждая открывать ответный огонь. Однако подтверждения этим фактам так и не нашлось, да и оправдывать таким образом гибель и мучения ни в чем не повинных людей более чем странно. Тем более странно глумление над трупами, что противоречит даже самым людоедским правилам по ведению войн. Особенно важно подчеркнуть, что зверствами занимались не бандиты "с большой дороги", не какие-то уголовные банды, а люди в военной форме, подчиненные своим командирам.

Так что уникальность ходжалинской резни состоит и в том, что регулярная армия взяла на себя роль карателей-уголовников.

Наверное, не случайно, что «победители» этого «сражения» предпочитают не отмечать черную дату, при этом всячески преуменьшая число потерь среди мирного населения. Мировое сообщество так же не любит вспоминать Ходжалы - хотя бы потому, что никакого объективного расследования за 30 лет никто не проводил, а виновники трагедии не названы и не наказаны никакими международными судами.

Сербских генералов, кстати, судили в Гааге по аналогичным преступлениям. Но, по-видимому, международное право распостраняется не дальше Балкан.

Увы, ненаказанные преступления рано или поздно имеют свойство повторяться вновь и вновь.