​Новруз Мамедов: За Арменией стоят страны, игнорирующие международное право

Баку. 2 Июня. REPORT.AZ/ "Армения затягивает решение конфликта по той причине, что за ней стоят страны, игнорирующие международное право".

Как сообщает Report, об этом заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана, заведующий отделом внешних связей Новруз Мамедов написал на своей странице в Twitter.

Н.Мамедов отметил, что за время событий, происходящих за последние 20 лет на международной арене, очень редко можно наблюдать исполнение международного права: "Это как раз и является причиной напряженности, наблюдаемой сегодня на международной арене. Международное право существует только на словах.

Интересно, что выдача виз в Европе и США "руководству" Крыма, Абхазии, Осетии, Приднестровья запрещена. Однако сепаратисту Бако Саакяну с легкостью выдают визу в любое место. Интересно, как это можно понимать?

Таким образом, Армения затягивает решение конфликта по той причине, что за ней стоят страны, игнорирующие международное право".