Новруз Мамедов выразил соболезнования в связи с кончиной Жака Ширака

Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего президента Франции и видного государственного деятеля Жака Ширака.

Как сообщает Report, премьер-министр поделился этим на своей странице в Twitter:

"Я глубоко опечален смертью Жака Ширака, видного политика и государственного деятеля, 22-го президента Франции с 1995 по 2007 годы.

Президент Жак Ширак, проявивший особую чуткость к межгосударственным отношениям, имел отличную репутацию в международном сообществе. Он приложил немалые усилия для разрешения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в соответствии с нормами и принципами международного права. Память о президенте Жаке Шираке останется в сердцах надолго".