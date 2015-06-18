Новруз Мамедов: Видимо, посол Великобритании считает, что относительно Азербайджана может говорить и делать все, что захочет

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана, заведующий отделом по внешним связям Новруз Мамедов прокомментировал заявление посла Великобритании в Азербайджане Ирфана Сиддига.

Как сообщает Report, заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана, заведующий отделом по внешним связям Новруз Мамедов написал на своей странице в Twitter: "Вчера в прессе наткнулся на информацию, которая не вписывается ни в какие рамки. Посол Великобритании в Азербайджане назвал позором факт того, что британские журналисты не получили аккредитацию. Видимо, посол Великобритании считает, что относительно Азербайджана может говорить и делать все, что захочет. Жаль."