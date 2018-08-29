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    Новруз Мамедов: В вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта Турция всегда рядом с Азербайджаном

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов принял делегацию во главе с председателем Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырымом.

    По сообщению Report, на встрече стороны выразили удовлетворение уровнем двустороннего сотрудничества, отметив важность взаимных визитов в деле расширения отношений между братскими странами. 

    Поздравив Б.Йылдырыма с избранием на пост председателя Великого национального собрания Турции, Новруз Мамедов высоко оценил тот факт, что первый свой официальный визит в новой должности он совершил именно в Азербайджан.

    Н.Мамедов подчеркнул, что крепкая дружба президентов Азербайджана и Турции играет важную роль в укреплении двусторонних отношений. Коснувшись значимости совместно реализованных проектов глобального масштаба, Н.Мамедов выразил удовлетворение и уровнем сотрудничества законодательных органов двух стран.

    Затронув армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, Н.Мамедов отметил, что Турция в этом вопросе всегда рядом с Азербайджаном, оказывая огромную поддержку нашей стране.

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