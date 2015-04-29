​Новруз Мамедов: В преддверии I Европейских игр на Азербайджан начались массовые нападки и давление

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ "В преддверии I Европейских игр на Азербайджан начался такой массовый механизм давления, который мы даже не могли себе представить".

Как сообщает Report, об этом на панели "Европейское единство и политика соседства" III Бакинского глобального форума заявил заместитель руководителя Администрации президента (АП) Азербайджанской Республики, заведующий отделом внешних связей Новруз Мамедов.

По его словам, в 2012 году в Азербайджане прошел песенный конкурс "Eurovision". И тогда официальный Баку подвергался давлению извне: "Знаете ли вы, какое давление оказывалось на нас в канун "Eurovision"? Мы удивлены. Мы думали, что они сделают определенный перерыв, однако этого не случилось.

В древней Греции было такое правило: во время олимпиады прекращалась вражда, звучали призывы к миру. Международный олимпийский комитет сделал разумный шаг и предложил Азербайджану организовать первые Европейские игры. Потому что другой альтернативы не было. Однако против нас начался такой массовый механизм давления, который мы даже не могли себе представить. Нельзя было позволить нам провести игры, а потом начать давление? Если бы мы рассказали вам все, что знаем, вы были бы удивлены".

Н.Мамедов сказал, что Азербайджан не только является частью исламского мира, но и государством, умеющим быть моделью и образцом в западом мире: "В геополитической модели, в которой расположена наша страна, это не так просто. Однако руководство Азербайджана делает все возможное для этого. Происходящие сегодня в Балтиморе события говорят о том, что ситуация там не очень хорошая. Однако мы ежеминутно чувствуем, как Азербайджан пытаются держать под давлением. К процессу присоединяются СМИ, НПО, оказывается финансовая поддержка. Почему это должно происходить? Сегодня Азербайджан демонстрирует образцовую стабильность, безопасность и развитие".

По мнению Н.Мамедова, сегодня самой большой проблемой и самым большим кризисом в международных отношениях является кризис справедливости: "Отсутствие справедливости привело к нынешней ситуации, которая неблагоприятна не только для нас, но и для Запада и Европы. В 21 веке, в веке развития человеческого мышления и интеллекта, должна была возникнуть другая ситуация. Однако мы видим совершенную противоположность. Почему все должно было быть именно так".