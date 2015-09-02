​Новруз Мамедов: В европейских государствах происходит больше нарушений закона, связанных с представителями медиа

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Интервью заместителя руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики, заведующего отделом внешних связей Новруза Мамедова АЗЕРТАДЖ. Report предлагает вниманию читателей это интервью:

- Уважаемый Новруз муаллим, министр Соединенного Королевства по делам Европы Дэвид Лидингтон выразил большую обеспокоенность в связи с решением суда по делу Хадиджи Исмайловой и адресовал ряд призывов к Азербайджану. Что вы можете сказать в этой связи?

- Да, министром было озвучено такое заявление. Прежде всего хочу сказать, что Дэвид Лидингтон не первый раз выступает с такой позицией по Азербайджану. Несмотря на то, что он является министром по делам Европы, он словно всякий раз ищет повод для того, чтобы выступить с предвзятым заявлением по Азербайджану, и делал это неоднократно. Хотя он является министром по делам Европы, очевидно, процессы, происходящие в Азербайджане, почему-то интересуют господина министра больше всего. В этой области он всегда хочет быть первым. Поэтому он решил опередить других официальных лиц Европейского Союза и добился этого.

В своем заявлении господин министр призывает Азербайджан соблюдать верховенство закона. Однако сам Дэвид Лидингтон предпочитает умалчивать о международных правах и обязанностях. У него можно спросить: а имеются ли какие-либо международные обязательства у тех, кто говорит о верховенстве закона? Почему он при любом удобном случае выступает от имени Соединенного Королевства с субъективными заявлениями и выражает позицию в связи с Азербайджаном, но ни разу за эти годы не вспомнил о международном праве и не выразил позицию по армяно-азербайджанскому, нагорно-карабахскому конфликту и беженцам.

Господин Лидингтон является министром по делам Европы, и было бы лучше, если бы он выразил позицию по процессам, идущим в Европе. Если бы он выступил с заявлением о правах человека в связи с Джулианом Ассанжем, который уже более трех лет лишен всех прав и нашел убежище в заточении, то тогда действительно продемонстрировал бы свою непредвзятость.

Процессы же в Азербайджане ведутся в соответствии как с азербайджанскими законами, так и международным правом. Лицо, в связи с которым Дэвид Лидингтон выступил с заявлением, привлечено к ответственности за преступное деяние. Было бы лучше, если бы господин Лидингтон выразил отношение к процессам, происходящим в Европе в связи с медиа.

Исследования показывают, что в европейских государствах происходит больше нарушений закона, связанных с представителями медиа, чем в других странах. Так, только за восемь месяцев 2015 года в странах–членах Европейского Союза и странах-кандидатах на вступление в ЕС против журналистов был зарегистрирован 931 случай по различным категориям. Из них 23 – приходятся на Англию, 55 - Францию, 61 – Германию, 28 – Испанию, 6 – Португалию, 7 - Австрию, 73 – Италию, а остальные на долю других стран. Что касается сути этих дел, то 7 из них были смертельными случаями, 126 - были связаны с физическими наказаниями, 80 – арестами, а 181 - с цензурой. Посмотрите, хоть раз господин Лидингтон выступил с заявлением по этому поводу?

Ответственность за возникшие в последнее время процессы с мигрантами, которые достигли нынешнего критического предела, за массовую гибель этих людей ложится на ЕС. Анализ этих событий как с политической точки зрения, так и с точки зрения прав человека и извлечение выводов является задачей номер один структур ЕС. Будет лучше, если господин Лидингтон и другие ответственные официальные лица займутся этим вопросом.

С сожалением должен отметить, что представители структур ЕС, считающие себя глашатаями свободы медиа, а также господин Дэвид Лидингтон ни разу ничего не сказали об этих событиях. В таком случае, каковы намерения и цель тех, кто ищет в чужом глазу соринку, а в своем не замечает бревна?

Все это не что иное, как показатель предвзятых и коварных намерений против Азербайджана. Уместным было бы также отметить, что Азербайджан – это государство с независимой внутренней и внешней политикой, и никто не имеет права выступать с предвзятыми заявлениями, вмешиваясь в его внутренние дела.