Новруз Мамедов: Территориальные претензии Армении лишают эту страну возможностей сотрудничества

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Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ "Членство Турции в НАТО, подписание ассоциативного соглашения Грузии с Евросоюзом вносит свой вклад в безопасность, стабильность и устойчивое развитие региона, и не направлено против других стран".

Как сообщает Report, об этом, выступая на международной конференции "Трехсторонние отношения Азербайджан-Грузия-Турция: Взгляд в будущее", заявил помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики, заместитель руководителя Администрации президента Новруз Мамедов.

Он отметил, что известно значение региона Южного Кавказа: "Этому региону стабильность, безопасность и устойчивое развитие нужно больше. Трехстороннее сотрудничество очень важно для стран, расположенных в регионе. Территориальные претензии Армении, геополитические амбиции, лишают эту страну возможностей сотрудничества".

Он отметил, что в мире по некоторым вопросам применяются санкции в отношении нескольких стран: "Причиной нынешней ситуации в мире стала неспособность сохранения принципа справедливости сторонами, которые считают себя лидерами после Варшавского договора. Если нет справедливости в международных отношениях, говорить о других ценностях не видится нормальным".