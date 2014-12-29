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    Новруз Мамедов: Своими предвзятыми заявлениями Дэниэл Баер пытается нанести ущерб отношениям Азербайджана и США

    Заместитель руководителя Администрации президента ответил на критику Дэниэля Баера в адрес нашей страны

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ "Очень жаль, что некоторые официальные лица и дипломаты США потеряли чувство меры".

    Как сообщает Report, об этом написал на своей странице в Twitter заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана Новруз Мамедов в ответ на высказанную представителем США в ОБСЕ Дэниэлем Баером критику в адрес Азербайджана.

    "Господин Баер забывает, что настоящей родиной насилия, коррупции и арестов является его страна. Наверное, он не знает о происходящих в США событиях. Было бы неплохо, если бы он ознакомился с прошедшими несколько дней назад слушаниями в Комитете по разведке Сената. Тогда бы Д.Баер понял, что, когда читаешь написанное им в Twitter, первым делом вспоминаешь о США".

    Он добавил, что своими предвзятыми заявлениями Д.Баер пытается нанести ущерб американо-азербайджанским отношениям.

    Напомним, что на своей странице в Twitter Д.Баер высказал критику по поводу произведенного на радиостанции "Азадлыг" обыска.

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