Новруз Мамедов: Сегодня, несмотря на кризис, на долю Азербайджана приходится 75% от общего ВВП Южного Кавказа

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ "Когда Азербайджан обрел независимость, страна находилась в трудном состоянии. Однако с приходом к власти общенационального лидера Гейдара Алиева, страна действительно была спасена".

Как сообщает Report, об этом, выступая на конференции "Роль Азербайджана на глобальной и региональной арене: Реалии и перспективы", заявил заместитель руководителя Администрации президента Новруз Мамедов.

Он отметил, что сегодня налицо развитие социальной, экономической жизни Азербайджана. По его словам, вырос ВВП страны, сократилась безработица: "Сегодня, несмотря на кризис, на долю Азербайджана приходится 75% от общего ВВП Южного Кавказа. Кредитные рейтинги Азербайджана в различных рейтинговых агентствах высокие. Страна также проводит шаги по превращению нефтяного капитала в человеческий".

Далее Н.Мамедов перечислил успехи Азербайджана, достигнутые за годы независимости, такие как запуск первого спутника Азербайджана в космос, а также избрание страны в качестве непостоянного члена Совбеза ООН, председательство страны в Совете Министров ЕС, вступление Азербайджана в Движение неприсоединения.

Он отметил, что региональные союзы, в которых участвует Азербайджана, такие как Азербайджан-Грузия-Турция, Азербайджан-Иран-Турция способствуют развитию регионального и мирового сотрудничества. Заместитель руководителя Администрации президента подчеркнул, что Азербайджан, будучи членом Организации Исламского Сотрудничества, также придает большое значение развитию отношений с европейскими странами.

В своем выступлении Н.Мамедов подчеркнул значимость региональных энергетических и транспортных проектов, которые связывают Запад и Восток.

Он также отметил проведение в Азербайджане мероприятий, посвященных межрелигиозному и межкультуральному диалогу, а также проведение в Баку влиятельных спортивных соревнований.