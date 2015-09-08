Новруз Мамедов: Сегодня кризис миграции – следствие политики ведущих европейских стран

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ "Есть большая необходимость в исследовании истории миграции. Это действие создалось вместе с колониализмом, его производная и его остаток. Сегодня кризис миграции – следствие политики ведущих европейских стран". Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал заместитель руководителя администрации президента Азербайджана, заведующий отделом по внешним связям Новруз Мамедов.

Он отметил, что политика миграции на первом этапе использовалась для усиления и легкого претворения в жизнь колониализма, а на втором этапе - для контроля над страной, освободившейся от колониальной зависимости: "На обоих этапах политика миграции служила особым интересам колониальных держав. Сейчас начался третий этап этой политики. На этом этапе миграция становится источником угрозы для этих государств. На этом этапе мигрантов уже называют нелегалами".