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    Заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана прокомментировал выборы президента ФИФА

    Очень интересно, приемы, использующиеся в политике, стали с легкостью применяться и в спорте

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана Новруз Мамедов прокомментировал вчерашние выборы президента ФИФА.

    "Очень интересно, приемы, использующиеся в политике, стали с легкостью применяться и в спорте. Так как было тайное голосование, видимо, голоса отдавались не только за Блаттера, это был знак протеста США и Европе", - написал он.

    Как сообщает Report, об этом Н.Мамедов написал у себя на странице в Твиттер. 

    Отметим, что вчера нынешний президент ФИФА Йозеф Блаттер был переизбран на этот пост на фоне крупного коррупционного скандала внутри организации.

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