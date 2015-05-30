Заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана прокомментировал выборы президента ФИФА

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана Новруз Мамедов прокомментировал вчерашние выборы президента ФИФА.

"Очень интересно, приемы, использующиеся в политике, стали с легкостью применяться и в спорте. Так как было тайное голосование, видимо, голоса отдавались не только за Блаттера, это был знак протеста США и Европе", - написал он.

Как сообщает Report, об этом Н.Мамедов написал у себя на странице в Твиттер.

Отметим, что вчера нынешний президент ФИФА Йозеф Блаттер был переизбран на этот пост на фоне крупного коррупционного скандала внутри организации.