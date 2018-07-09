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    Новруз Мамедов представит Азербайджан на инаугурации Эрдогана - ОБНОВЛЕНО

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанская делегация под руководством премьер-министра Новруза Мамедова сегодня отбыла в Анкару для участия в церемонии инаугурации президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе Кабинета министров.

    *** 09:45

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов планирует принять участие в церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которая состоится сегодня. 

    Как сообщает Report, на церемонии примут участие президенты 22 государств, премьер-министры и председатели парламентов 28 стран, генеральные секретари 6 международных организаций.

    После инаугурации состоится посещение могилы основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Затем в честь гостей будет дан прием.

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