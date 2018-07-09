Новруз Мамедов представит Азербайджан на инаугурации Эрдогана - ОБНОВЛЕНО

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанская делегация под руководством премьер-министра Новруза Мамедова сегодня отбыла в Анкару для участия в церемонии инаугурации президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
Об этом сообщили Report в пресс-службе Кабинета министров.
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Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов планирует принять участие в церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которая состоится сегодня.
Как сообщает Report, на церемонии примут участие президенты 22 государств, премьер-министры и председатели парламентов 28 стран, генеральные секретари 6 международных организаций.
После инаугурации состоится посещение могилы основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Затем в честь гостей будет дан прием.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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