Новруз Мамедов: Один аспект политики ЕС в отношении Азербайджана является явным показателем двойных стандартов

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ "Один аспект политики Евросоюза в отношении Азербайджана является явным показателем двойных стандартов".
Как сообщает Report, об этом в Twitter написал заместитель руководителя администрации президента, заведующий отделом внешних связей АП Новруз Мамедов.
"Почему не предотвращается деятельность компаний и представительств Швейцарии и ЕС в оккупированном Нагорном Карабахе, а в Южной Осетии, Абхазии и других местах они не функционируют?!", - добавил Н.Мамедов.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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