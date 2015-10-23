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    Новруз Мамедов: Один аспект политики ЕС в отношении Азербайджана является явным показателем двойных стандартов

    Почему не предотвращается деятельность компаний и представительств Швейцарии и ЕС в оккупированном Нагорном Карабахе?!

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ "Один аспект политики Евросоюза в отношении Азербайджана является явным показателем двойных стандартов".

    Как сообщает Report, об этом в Twitter написал заместитель руководителя администрации президента, заведующий отделом внешних связей АП Новруз Мамедов. 

    "Почему не предотвращается деятельность компаний и представительств Швейцарии и ЕС в оккупированном Нагорном Карабахе, а в  Южной Осетии, Абхазии и других местах они не функционируют?!", - добавил Н.Мамедов. 

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