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    Новруз Мамедов о Financial Times: Эти два жалких автора бессовестно мнят себя профессорами

    Выложите объективное расследование по поводу гибели сотни тысяч невинных людей© Report

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ "К сожалению, некоторые печатные органы Запада в последние 2-3 десятилетия начали вести себя как акторы международных отношений. И причем очень предвзято и пристрастно. Один из них Financial Times.

    Однако пришло время осознать истину, что печатный орган, занимающийся распространением лжи, клеветы и предвзятой информации, перестает выполнять миссию печатного органа. Financial Times, без сомнения, находится в этом ряду и также несет ответственность за возникшую сегодня в мире напряженность".

    Как сообщает Report, об этом помощник президента по вопросам внешней политики – заведующий отделом Новруз Мамедов написал на своей странице в социальной сети.

    "Если вы действительно имеете претензии к вопросам справедливости и честности, то выложите объективное расследование по поводу гибели сотни тысяч невинных людей в разных странах мира за последние 20-30 лет! Не хватает силенок или... может вы уже "осчастливили" Ближний Восток, вопросами которого занимаетесь годами?

    Эти два жалких автора, ни разу не побывав в Азербайджане, лишенные малейшего представления о реальности, к тому же закрывающие глаза на информацию про Ягланда, распространенную в его же стране, еще бессовестно мнят себя профессорами и независимыми экспертами", - добавил Н.Мамедов.

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