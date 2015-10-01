Новруз Мамедов: Начинается новый этап информационной войны за геополитические интересы

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ "Сегодня не выгодно говорить о том, что кризис мигрантов и беженцев достался в наследство от колониальной политики". Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал заместитель руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом внешних связей АП Новруз Мамедов.

"Однако основная задача – это распространение результатов глубоких научных исследований о причинах и странах, создавших этот кризис. Начинается новый этап информационной войны за геополитические интересы", - отметил Н. Мамедов.