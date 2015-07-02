Новруз Мамедов: Международные НПО выполняют лишь заказы своих хозяев

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ "Сегодня в международных отношениях понятие международное право можно встретить в заявлениях и определенных документах".

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана, заведующий отделом внешних связей Новруз Мамедов.

По его словам, в межгосударственных отношениях НПО является одним из акторов, выполняющих миссию международного права. "Поэтому они называются международные НПО. А международные НПО выполняют лишь заказы своих хозяев", - отметил Н. Мамедов.