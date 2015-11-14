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    ​Новруз Мамедов: Каждое государство хотя бы в борьбе с терроризмом должно отставить в сторону другие интересы

    Все страны должны объединить свои усилия хотя бы для устранения этой опасности

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ "Каждое государство хотя бы в борьбе с терроризмом должно отставить в сторону другие интересы".

    Как сообщает Report, об этом написал на своей официальной странице в twitter заместитель руководителя Администрации президента, заведующий отделом внешних связей Новруз Мамедов.

    Н.Мамедов отметил, что в результате беспощадных террористических актов в Париже ранено и погибло большое число людей: "В связи с этим выражаю глубокие соболезнования семьям погибших, желаю скорейшего выздоровления раненым. Сегодня терроризм является одной из самых больших опасностей в мира. Все страны должны объединить свои усилия хотя бы для устранения этой опасности. Каждое государство хотя бы в борьбе с терроризмом должно отставить в сторону другие интересы. Хотя бы в этом вопросе все страны должны быть справедливыми". 

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