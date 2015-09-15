​Новруз Мамедов: Государства, имеющие большие возможности выхода на международную арену, взяли процессы под свою монополию

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ "Ряд европейских государств считает, что у всех стран есть обязательства перед ними, а у них никаких обязательств нет".

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал заместитель руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом внешних связей АП Новруз Мамедов.

Н.Мамедов отметил, что государства, имеющие большие возможности выхода на международную арену, взяли процессы под свою монополию: "Распространяя эти процессы в выгодной для себя форме, содержании и направлении, они пытаются сформировать позицию. Похоже, на Западе и в Европе, безустанно говорящих об универсальных ценностях, не осталось никаких ценностей".