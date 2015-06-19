Новруз Мамедов: Если подвергаешься давлению и нападкам со стороны, значит страна движется по правильному пути

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ "Если ты маленькая мусульманская страна и богата, то бывает очень сложно защищать национальные и государственные интересы".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана, заведующий отделом по внешним связям Новруз Мамедов на своей странице в Twitter.

"И если хочешь проводить независимую внешнюю политику, то это становится невозможно. Однако, если подвергаешься давлению и нападкам различного характера со стороны, значит страна движется по правильному пути", - отметил Н.Мамедов.