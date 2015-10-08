Новруз Мамедов: Для давления на отдельные страны пользуются демократией, правами человека

"Даже решено, чтобы однополые браки осуществлялись в плоскости соблюдения прав человека"

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ "Реальность состоит в том, что в новом тысячелетии в системе международных отношений сложилась сложная и напряженная ситуация".

Как сообщает Report, от этом заявил заместитель руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом внешних связей АП Новруз Мамедов, в интервью журналу Caucasus International, издаваемому в Стамбуле на английском языке.

Н.Мамедов считает, что ряд последовательных и продолжительных процессов, происходящих за определенный период времени, привели к такой напряженности в международных отношениях: "После распада СССР наличие одного полюса в лице Запада в системе международных отношений у многих вселяло большие надежды. Ожидалось, что мировые процессы будут протекать более плавно, проблемы уменьшатся, а возможные конфликты будут решаться на основе принципов и норм международного права, путем переговоров и компромиссов, а не военным путем, Запад, превратившийся в единственный полюс и фактического доминанта, не оказал усилий для более гармоничного, бесконфликтного положения в системе международных отношений. Наоборот, Запад, не встретивший на своем пути серьезного соперника, начал в полной мере реализовывать свои стратегические интересы - стремиться к общему контролю над всеми человеческими и природными ресурсами в мире.

Военная сила в качестве меры воздействия перешла на второй план - убийство людей свинцом является международным преступлением. Этим новые средства воздействия адаптируются реалиям, стали более мягкими, сложными и "культурными". На первый план выносят человеческий фактор, различные вмешательства оправдываются гуманитарными аспектами. Для давления на отдельные страны пользуются демократией, правами человека. Даже решено, чтобы однополые браки осуществлялись в плоскости соблюдения прав человека".