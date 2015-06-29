 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Новруз Мамедов: Часть армян под опекой “ведут борьбу за родину”

    Другая часть – это те, кто отбывают наказание за первых на “родине”

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ "Сегодня армяне в мире разделились на 2 части: одна часть - это те, кто разными путями поселились в разных странах. Они получают удовольствие и под опекой “ведут борьбу за родину”. Другая часть – это те, кто отбывают наказание за первых на “родине”. 

    Как сообщает Report, об этом заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана, заведующий отделом по внешним связям Новруз Мамедов написал  на своей странице в Twitter.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi