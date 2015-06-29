Новруз Мамедов: Часть армян под опекой “ведут борьбу за родину”

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ "Сегодня армяне в мире разделились на 2 части: одна часть - это те, кто разными путями поселились в разных странах. Они получают удовольствие и под опекой “ведут борьбу за родину”. Другая часть – это те, кто отбывают наказание за первых на “родине”.

Как сообщает Report, об этом заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана, заведующий отделом по внешним связям Новруз Мамедов написал на своей странице в Twitter.