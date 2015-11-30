​Новруз Мамедов: Большая ответственность в возникновении проблемы изменения климата лежит на развитых государствах-лидерах

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ "Изменения климата, вызывающие беспокойства человечества, превратились в серьезную проблему". Как сообщает Report, об этом написал на своей официальной странице в twitter заместитель руководителя Администрации президента, заведующий отделом внешних связей Новруз Мамедов.

Он отметил, что большая ответственность в возникновении этой проблемы лежит на развитых государствах-лидерах: "Одна из основных причин изменений климата в том, что не учитывается ряд факторов в промышленности. Государства-лидеры намеренно не предпринимают никаких шагов для предотвращения этого. Страны с сильной экономикой не учитывают экологическую ситуацию. Они не хотят переступить через свои экономические интересы ради устранения этой проблемы".

Сегодня в Париже стартовала 21-я конференция ООН по вопросам изменения климата (COP21). В работе форума примут участие главы стран и правительств из 150 стран мира.