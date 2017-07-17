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    Новруз Мамедов: Баку намерен расширять и укреплять сотрудничество с Москвой

    Азербайджан в своей внешней политике учитывает интересы своих стратегических партнеров, в том числе и России© Report.az

    Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Азербайджан в своей внешней политике учитывает интересы России, в планы Баку входит расширение и укрепление сотрудничества с Москвой.

    Как передает Report, об этом в интервью РИА Новости заявил помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики  Новруз Мамедов.

    "Азербайджан в своей внешней политике учитывает интересы своих стратегических партнеров, в том числе и России. Россия - страна, с которой мы связаны столетиями. Страна, с которой мы имеем высокое сотрудничество. В наши планы входит расширение, укрепление сотрудничества с Россией", - сказал Н.Мамедов.

    Он также подчеркнул, что ликвидация Верховным судом России Всероссийского азербайджанского конгресса и ряд жестких заявлений  министерства иностранных дел России в отношении Баку вызвали в азербайджанской столице непонимание.

    Напомним, что Верховный суд России в мае ликвидировал Всероссийский азербайджанский конгресс по настоянию российского минюста, который в иске указал, что в ходе проверки организации вскрылся ряд существенных нарушений. 

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