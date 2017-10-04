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    Новоназначенный представитель Совета Европы в Азербайджане прибыл в Баку

    Эльмар Мамедъяров принял посла Золтана Херньеса© Mfa.gov.az

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного представителя Совета Европы в Азербайджане посла Золтана Херньеса. 

    Как сообщили Report в МИД Азербайджана, Э.Мамедъяров поздравил З.Херньеса с назначением и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

    На встрече проведен обмен мнениями касательно вопроса проведения "Плана действий между Советом Европы и Азербайджаном" и выполнения практических проектов.

    Отметим, З.Херньес сменил на этом посту Драгану Филипович. 

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