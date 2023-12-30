Новоназначенный посол Японии вручил копию верительных грамот Джейхуну Байрамову

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Японии в Азербайджане Кадзуо Ватанабэ.
Об этом сообщили Report в МИД Азербайджана.
Посол Ватанабэ вручил копию верительных грамот Джейхуну Байрамову. Стороны обсудили повестку и перспективы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию в регионе.
Кроме того, была отмечена важность дружеских отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Японией по ряду направлений.
Было подчеркнуто, что существуют широкие возможности для сотрудничества между двумя странами в сфере "зеленой энергии", транспорта и логистики и пр.
Также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.