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Новоназначенный посол Японии вручил копию верительных грамот Джейхуну Байрамову

Новоназначенный посол Японии вручил копию верительных грамот Джейхуну Байрамову Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Японии в Азербайджане Кадзуо Ватанабэ.
Внешняя политика
30 декабря 2023 г. 16:59
Новоназначенный посол Японии вручил копию верительных грамот Джейхуну Байрамову

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Японии в Азербайджане Кадзуо Ватанабэ.

Об этом сообщили Report в МИД Азербайджана.

Посол Ватанабэ вручил копию верительных грамот Джейхуну Байрамову. Стороны обсудили повестку и перспективы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию в регионе.

Кроме того, была отмечена важность дружеских отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Японией по ряду направлений.

Было подчеркнуто, что существуют широкие возможности для сотрудничества между двумя странами в сфере "зеленой энергии", транспорта и логистики и пр.

Также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоNewly appointed ambassador of Japan presents copy of his credentials to Jeyhun Bayramov
Версия на азербайджанском языке ФотоYaponiyanın yeni səfiri etimadnaməsinin surətini Ceyhun Bayramova təqdim edib

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