Новоназначенный посол Японии вручил копию верительных грамот Джейхуну Байрамову

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Японии в Азербайджане Кадзуо Ватанабэ.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Японии в Азербайджане Кадзуо Ватанабэ.

Об этом сообщили Report в МИД Азербайджана.

Посол Ватанабэ вручил копию верительных грамот Джейхуну Байрамову. Стороны обсудили повестку и перспективы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию в регионе.

Кроме того, была отмечена важность дружеских отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Японией по ряду направлений.

Было подчеркнуто, что существуют широкие возможности для сотрудничества между двумя странами в сфере "зеленой энергии", транспорта и логистики и пр.

Также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.