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Новоназначенный посол в Нидерландах встретился с членами азербайджанской общины

Новоназначенный посол в Нидерландах встретился с членами азербайджанской общины Новоназначенный посол Азербайджана в Гааге Мамед Ахмедзаде встретился с членами азербайджанской общины в Нидерландах.
Внешняя политика
8 февраля 2025 г. 04:36
Новоназначенный посол в Нидерландах встретился с членами азербайджанской общины

Новоназначенный посол Азербайджана в Гааге Мамед Ахмедзаде встретился с членами азербайджанской общины в Нидерландах.

Как сообщает Report, об этом дипломат написал на своей странице в соцсети Х.

"Остался крайне доволен первой встречей с членами азербайджанской общины в Нидерландах. Выражаю глубокую благодарность каждому из наших соотечественников за участие и интересные обсуждения, надеюсь, что наши встречи будут регулярными. Вместе мы сильнее!", – отметил глава дипломатической миссии.

Ранее посол Мамед Ахмедзаде вручил верительные грамоты королю Нидерландов Виллему-Александру.

Напомним, что дипломат был назначен послом в Гааге распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 20 декабря 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке Yeni təyin olunmuş səfir Niderlanddakı Azərbaycan icmasının üzvləri ilə görüşüb

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