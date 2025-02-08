Новоназначенный посол в Нидерландах встретился с членами азербайджанской общины

Новоназначенный посол Азербайджана в Гааге Мамед Ахмедзаде встретился с членами азербайджанской общины в Нидерландах.

Новоназначенный посол Азербайджана в Гааге Мамед Ахмедзаде встретился с членами азербайджанской общины в Нидерландах.

Как сообщает Report , об этом дипломат написал на своей странице в соцсети Х.

"Остался крайне доволен первой встречей с членами азербайджанской общины в Нидерландах. Выражаю глубокую благодарность каждому из наших соотечественников за участие и интересные обсуждения, надеюсь, что наши встречи будут регулярными. Вместе мы сильнее!", – отметил глава дипломатической миссии.

Ранее посол Мамед Ахмедзаде вручил верительные грамоты королю Нидерландов Виллему-Александру.

Напомним, что дипломат был назначен послом в Гааге распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 20 декабря 2024 года.