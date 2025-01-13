Новоназначенный посол Турции: Намерен внести вклад в развитие сотрудничества с Азербайджаном

Новоназначенный посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн заявил о намерении способствовать развитию сотрудничества и братских связей между странами.

Новоназначенный посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн намерен способствовать дальнейшему развитию сотрудничества и братских связей между странами.

Как передает Report, об этом дипломат написал на своей странице в соцсети Х.

"В рамках этой почетной миссии я продолжу способствовать развитию сотрудничества, братских и союзнических отношений между Турцией и Азербайджаном во всех сферах на основе принципа "одна нация, два государства", - написал он.

Акгюн также выразил благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и главе МИД Хакану Фидану за назначение на должность посла в Азербайджане.

Напомним, что о назначении Бирола Акгюна чрезвычайным и полномочным послом в Азербайджане стало известно в начале декабря. До этого Акгюн занимал должность председателя Турецкого образовательного фонда Maarif Vakfı.

С 2021 года послом Турции в Азербайджане был Джахит Багчи.