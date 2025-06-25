Новоназначенный посол Судана представил копию верительных грамот Джейхуну Байрамову

25 июня 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Республики Судан в Азербайджанской Республике Анаса Элтаеба Элгайлани Мустафу.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Судана в Азербайджане Анаса Элтаеба Элгайлани Мустафу.

Как сообщили Report в МИД, посол представил Джейхуну Байрамову копии своих верительных грамот.

Министр поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности. Затем были обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами, а также текущая ситуация и вопросы безопасности в регионе.

Стороны отметили важность политического диалога в развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и Суданом, а также сотрудничества в рамках многосторонних платформ. Была подчеркнута важность механизма консультаций между министерствами иностранных дел, Рабочей группы по экономическому сотрудничеству, а также взаимных визитов. С удовлетворением была отмечена поддержка Суданом позиций и инициатив Азербайджана в рамках международных организаций, особенно Организации Объединенных Наций (ООН), Организации исламского сотрудничества (ОИС), Движения неприсоединения. Была выражена благодарность за выделение Азербайджаном образовательных стипендий для суданских студентов.

В свою очередь, министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал посла о 30-летнем периоде оккупации со стороны Армении, а также о мирном процессе и мерах по восстановлению в постконфликтный период.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.