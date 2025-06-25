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Новоназначенный посол Судана представил копию верительных грамот Джейхуну Байрамову

Новоназначенный посол Судана представил копию верительных грамот Джейхуну Байрамову 25 июня 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Республики Судан в Азербайджанской Республике Анаса Элтаеба Элгайлани Мустафу.
Внешняя политика
25 июня 2025 г. 17:41
Новоназначенный посол Судана представил копию верительных грамот Джейхуну Байрамову

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Судана в Азербайджане Анаса Элтаеба Элгайлани Мустафу.

Как сообщили Report в МИД, посол представил Джейхуну Байрамову копии своих верительных грамот.

Министр поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности. Затем были обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами, а также текущая ситуация и вопросы безопасности в регионе.

Стороны отметили важность политического диалога в развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и Суданом, а также сотрудничества в рамках многосторонних платформ. Была подчеркнута важность механизма консультаций между министерствами иностранных дел, Рабочей группы по экономическому сотрудничеству, а также взаимных визитов. С удовлетворением была отмечена поддержка Суданом позиций и инициатив Азербайджана в рамках международных организаций, особенно Организации Объединенных Наций (ООН), Организации исламского сотрудничества (ОИС), Движения неприсоединения. Была выражена благодарность за выделение Азербайджаном образовательных стипендий для суданских студентов.

В свою очередь, министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал посла о 30-летнем периоде оккупации со стороны Армении, а также о мирном процессе и мерах по восстановлению в постконфликтный период.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоIncoming ambassador of Sudan presents copy of his credentials to Azerbaijani FM
Версия на азербайджанском языке ФотоSudanın yeni təyin olunmuş səfiri etimadnaməsinin surətini Ceyhun Bayramova təqdim edib

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