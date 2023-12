Новоназначенный посол США провел встречу с послом Украины

Новоназначенный посол США в Азербайджане Марк Либби провел встречу с главой дипмиссии Украины Владиславом Каневским.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства США в социальной сети "Х".

"Было очень приятно встретиться с послом Украины Владиславом Каневским сегодня. Я с нетерпением жду совместной работы над продвижением обязательств США в рамках платформы StandWithUkraine и над общими приоритетами на Южном Кавказе", - отметил М. Либби.