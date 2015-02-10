Новоназначенный посол обозначил основные приоритеты сотрудничества США и Азербайджана

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ "Я с нетерпением ожидаю прибытия в Азербайджан". Как сообщает Report, об этом заявил новоназначенный посол США в Азербайджане Роберт Секута в видео, распространенном посольством США перед его прибытием в Баку.

Посол, обратившись к слушателям на азербайджанском языке, отметил, что США и Азербайджан с момента обретения независимости этой страной в 1991 году установили крепкое сотрудничество. Он подчеркнул, что и США и Азербайджан связывают общие цели.

Р.Секута обозначил три приоритетные сферы сотрудничества, которые он намерен укреплять, приступив к своим обязанностям. "Двумя основными приоритетами являются региональная безопасность, экономическое развитие, также крайне важно обеспечение работой молодежи", - заявил посол, добавив, что третьим приоритетом является демократическое развитие.

"Все они являются ключевыми для стабильности Азербайджана", - подчеркнул Р.Секута.

Он также отметил важность укрепления контактов между людьми. "Мы можем еще более сблизить наши страны", - заявил посол США.

Напомним, Р.Секута прибудет в Азербайджан 12 февраля.