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    Новоназначенный посол обозначил основные приоритеты сотрудничества США и Азербайджана

    Секута: Я с нетерпением ожидаю прибытия в Азербайджан

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ "Я с нетерпением ожидаю прибытия в Азербайджан". Как сообщает Report, об этом заявил новоназначенный посол США в Азербайджане Роберт Секута в видео, распространенном посольством США перед его прибытием в Баку. 

    Посол, обратившись к слушателям на азербайджанском языке,  отметил, что США и Азербайджан с момента обретения независимости этой страной в 1991 году установили крепкое сотрудничество. Он подчеркнул, что и США и Азербайджан связывают общие цели. 

    Р.Секута обозначил три приоритетные сферы сотрудничества, которые он намерен укреплять, приступив к своим обязанностям. "Двумя основными приоритетами являются региональная безопасность, экономическое развитие, также крайне важно обеспечение работой молодежи", - заявил посол, добавив, что третьим приоритетом является демократическое развитие. 

    "Все они являются ключевыми для стабильности Азербайджана", - подчеркнул Р.Секута. 

    Он также отметил важность укрепления контактов между людьми. "Мы можем еще более сблизить наши страны", - заявил посол США. 

    Напомним, Р.Секута прибудет в Азербайджан 12 февраля. 

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