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    Новоназначенный посол Ирана в Азербайджане прибыл в Баку

    Посол приступит к обязанностям после вручения верительных грамот президенту Азербайджана

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Новоназначенный посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде прибыл сегодня в Баку.

    Как сообщили Report в посольстве Ирана в Азербайджане, посол приступит к обязанностям после вручения верительных грамот президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Джавад Джахангирзаде по национальности - азербайджанец, до этого был депутатом парламента Ирана от Урмии. На посту посла он сменит Мохсена Пакайина  недавно завершившего свою дипломатическую миссию в Баку.

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