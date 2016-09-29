Новоназначенный посол Ирана в Азербайджане прибыл в Баку

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Новоназначенный посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде прибыл сегодня в Баку.

Как сообщили Report в посольстве Ирана в Азербайджане, посол приступит к обязанностям после вручения верительных грамот президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Джавад Джахангирзаде по национальности - азербайджанец, до этого был депутатом парламента Ирана от Урмии. На посту посла он сменит Мохсена Пакайина недавно завершившего свою дипломатическую миссию в Баку.