Новоназначенный посол Индонезии прибудет в Азербайджан в феврале

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Завершивший свою дипломатическую миссию в Азербайджане посол Индонезии Прайоно Атиянто отбудет из Баку 31 января.

Об этом Report сообщили в посольстве Индонезии.

Согласно информации, вместе с послом отбудет также и его заместитель Реза Пехлеви. Они продолжат работу в МИД Индонезии.

В посольстве также сообщили, что новый посол прибудет в страну в следующем месяце.

Отметим, что президент Индонезии Джоко Видодо назначил на этот пост бывшего политика Хуснана Ванани.