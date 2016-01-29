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    Новоназначенный посол Индонезии прибудет в Азербайджан в феврале

    Завершивший свою дипмиссию в Азербайджане посол Прайоно Атиянто отбудет из Баку на этой неделе

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Завершивший свою дипломатическую миссию в Азербайджане посол Индонезии Прайоно Атиянто отбудет из Баку 31 января.

    Об этом Report сообщили в посольстве Индонезии.

    Согласно информации, вместе с послом отбудет также и его заместитель Реза Пехлеви. Они продолжат работу в МИД Индонезии.

    В посольстве также сообщили, что новый посол прибудет в страну в следующем месяце.

    Отметим, что президент Индонезии Джоко Видодо назначил на этот пост бывшего политика Хуснана Ванани.

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