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    Новоназначенный посол Франции прибывает в Азербайджан

    Аурелия Буше сможет приступить к своим обязанностям после вручения верительных грамот президенту Азербайджана

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Новоназначенный посол Франции в Азербайджане Аурелия Буше (Aurelia Bouchez) прибудет  в Баку 27 октября. Как сообщает Report, А. Буше  сможет приступить к своим обязанностям после вручения верительных грамот президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. 

    Напомним, срок дипломатической миссии ее предшественника Паскаля Монье истек в октябре.

    С апреля 2012 года А. Бушез являлась руководителем представительства ЕС в Казахстане, в предыдущие годы была заместителем помощника генерального секретаря НАТО по региональным, экономическим и вопросам безопасности.

    А.Бушез владеет французским, английским, русским и немецким языками.

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