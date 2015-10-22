Новоназначенный посол Франции прибывает в Азербайджан

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Новоназначенный посол Франции в Азербайджане Аурелия Буше (Aurelia Bouchez) прибудет в Баку 27 октября. Как сообщает Report, А. Буше сможет приступить к своим обязанностям после вручения верительных грамот президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Напомним, срок дипломатической миссии ее предшественника Паскаля Монье истек в октябре.

С апреля 2012 года А. Бушез являлась руководителем представительства ЕС в Казахстане, в предыдущие годы была заместителем помощника генерального секретаря НАТО по региональным, экономическим и вопросам безопасности.

А.Бушез владеет французским, английским, русским и немецким языками.