Новоназначенный министр налогов: Между Японией и Азербайджаном налажен плодотворный диалог

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Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджан изучает опыт Японии в вопросе подготовки и квалификации азербайджанских госслужащих.

Как передает Report, об этом заявил новоназначенный министр налогов Азербайджана Микаил Джаббаров на мероприятии, приуроченном ко дню рождения императора Японии.

"Наличие тесных отношений между Азербайджаном и Японией указывает на тот факт, что далекое расстояние между странами не имеет никакого значения", - заявил М.Джаббаров.

По его словам, Азербайджан и Японию объединяют общие взгляды на современный мир и вопрос сохранения национальной идентичности. Министр подчеркнул, что между Баку и Токио налажен плодотворный диалог, между странами растет товарооборот, осуществляются взаимные визиты на высоком уровне.

М.Джаббаров выразил благодарность правительству Японии за осуществление различных программ по тренингу и повышению квалификации для азербайджанских госслужащих.

"Человеческий капитал Азербайджана - это будущее Азербайжана, поэтому мы ищем новые возможности изучения подобного опыта у Японии", - сказал М.Джаббаров.