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    Новоназначенный генсек ГУАМ приступит к своим обязанностям cо следующего года

    Азербайджанский дипломат назначен генеральным секретарем ГУАМ на четырехлетний срок

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Новоназначенный  генеральный секретарь ГУАМ  Алтай Эфендиев  приступит к своим обязанностям с 1 января 2016 года. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ГУАМ, азербайджанский дипломат назначен на эту должность на четырехлетний срок.

    Напомним, решение о назначении А. Эфендиева на должность Генерального секретаря ГУАМ было принято в ходе заседания Совета министром иностранных дел (СМИД) ГУАМ 15 мая в Братиславе. 

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