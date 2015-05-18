Новоназначенный генсек ГУАМ приступит к своим обязанностям cо следующего года

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Новоназначенный генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев приступит к своим обязанностям с 1 января 2016 года. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ГУАМ, азербайджанский дипломат назначен на эту должность на четырехлетний срок.

Напомним, решение о назначении А. Эфендиева на должность Генерального секретаря ГУАМ было принято в ходе заседания Совета министром иностранных дел (СМИД) ГУАМ 15 мая в Братиславе.