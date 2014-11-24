Новоназначенный генеральный консул Турции в Нахчыване встретился с Васифом Талыбовым

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Новоназначенный генеральный консул Турецкой Республики в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) Азербайджана Нихат Эршен встретился с председателем Верховного Меджлиса НАР Васифом Талыбовым.

Как сообщили Report в генконсульстве, на встрече стороны обсудили отношения между Турцией и Нахчыванской Автономной Республикой. Было подчеркнуто, что отношения между двумя народами носят братский и дружеский характер.

Отметим, что Н.Эршен вступил на должность 15 ноября. На этом посту он сменил Али Рызу Акинджи.