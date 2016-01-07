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    Новоназначенный генеральный консул Турции в Тебризе посетил генконсульство Азербайджана

    Али Ализаде поздравил Чаглар Фахри Чакыральпа с назначением и пожелал ему успехов

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Новоназначенный генеральный консул Турции в Тебризе Чаглар Фахри Чакыральп совершил ознакомительный визит в генеральное консульство Азербайджана в Тебризе.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на информацию генконсульства Азербайджана в Тебризе.

    Согласно информации, на встрече с генконсулом Али Ализаде было обсуждено нынешнее состояние отношений между Азербайджаном и Турцией и перспективы развития сотрудничества.

    А.Ализаде поздравил Ч.Ф.Чакыральпа с назначением и пожелал ему успехов.

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