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    Новоназначенный генеральный консул Турции в Нахчыване встретился с Васифом Талыбовым

    На встрече стороны отметили, что отношения между двумя народами носят братский и дружеский характер

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Новоназначенный генеральный консул Турецкой Республики в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) Азербайджана Нихат Эршен встретился с председателем Верховного Меджлиса НАР Васифом Талыбовым.

    Как сообщили Report в генконсульстве, на встрече стороны обсудили отношения между Турцией и Нахчыванской Автономной Республикой. Было подчеркнуто, что отношения между двумя народами носят братский и дружеский характер.

    Отметим, что Н.Эршен вступил на должность 15 ноября. На этом посту он сменил Али Рызу Акинджи.

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