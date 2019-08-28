Новоназначенный генконсул Ирана в Нахчыване представил документы в МИД Азербайджана

Начальник Управления Государственного протокола министерства иностранных дел Азербайджана, посол Парвин Мирзазаде принял новоназначенного консула Исламской Республики Иран в Нахчыване Сеид Ахмеда Хусейни.

Как сообщили Report в МИД, в ходе встречи Сеид Ахмед Хусейни представил Парвину Мирзазаде патентный документ в связи со своим назначением генеральным консулом.

П.Мирзазаде пожелал генеральному консулу Сеид Ахмеду Хусейни успехов в дальнейшей деятельности.

В ходе встречи были обсуждены существующие дружеские и добрососедские отношения между Азербайджанской республикой и Исламской Республикой Иран. На встрече также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Джавад Джахангирзаде.