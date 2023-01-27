Новое заявление МИД Азербайджана о террористической атаке на посольство в Иране

”Мы решительно осуждаем вероломный террористический акт против посольства Азербайджана в Иране".

”Мы решительно осуждаем вероломный террористический акт против посольства Азербайджана в Иране".

Как сообщает Report, об этом в Твиттере написал представитель министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Мы требуем, чтобы совершившие этот кровавый акт, были выявлены и наказаны самым суровым образом. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и желаем исцеления раненым”, - сказал он.

Напомним, 27 января около 8:30 утра по бакинскому времени на посольство Азербайджана в Иране было совершено вооруженное нападение. Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Террорист был обезврежен и задержан сотрудником посольства Азербайджана.