Ушаков: Новые сроки саммита лидеров России, Ирана и Азербайджана пока не определены

Саммит лидеров России, Ирана и Азербайджана, проведение которого было отложено из-за практических вопросов, пройдет в России, но пока сроки его не утверждены.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге, комментируя вопрос о достижении договоренности о сроках проведения саммита лидеров России, Ирана и Азербайджана.

"Нет. Мы его перенесли по соображениям практического порядка и условились с партнерами договориться о новых сроках проведения, хотя ясно, что он будет проведен у нас в стране", - сказал Ю.Ушаков.