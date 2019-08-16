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Ушаков: Новые сроки саммита лидеров России, Ирана и Азербайджана пока не определены

Новые сроки саммита России, Ирана и Азербайджана пока не определены
​Саммит лидеров России, Ирана и Азербайджана, проведение которого было отложено из-за практических вопросов, пройдет в России

Саммит лидеров России, Ирана и Азербайджана, проведение которого было отложено из-за практических вопросов, пройдет в России, но пока сроки его не утверждены.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге, комментируя вопрос о достижении договоренности о сроках проведения саммита лидеров России, Ирана и Азербайджана.

"Нет. Мы его перенесли по соображениям практического порядка и условились с партнерами договориться о новых сроках проведения, хотя ясно, что он будет проведен у нас в стране", - сказал Ю.Ушаков.

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