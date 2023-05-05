Новая веха в сотрудничестве Азербайджана и Европейского Союза - КОММЕНТАРИЙ

На фоне проведения первого заседания Комитета по политике и безопасности между Азербайджаном и Европейским Союзом мы становимся свидетелями открытия новой вехи в отношениях сторон.

На фоне проведения первого заседания Комитета по политике и безопасности между Азербайджаном и Европейским Союзом мы становимся свидетелями открытия новой вехи в отношениях сторон.

В ходе четвертого заседания Диалога по безопасности ЕС-Азербайджан, прошедшего в Брюсселе под сопредседательством заместителя генерального секретаря Европейской службы внешних связей (ЕСВС) Энрике Моры и помощника президента Азербайджана - заведующего отделом внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева, обсуждалась региональная мирная повестка.

Так, на заседании, в котором приняли участие послы государств-членов ЕС, была представлена подробная информация о ситуации в регионе, об установке Лачынского погранично-пропускного пункта и региональной мирной повестке.

На встрече обсуждались вопросы нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, вопросы региональной безопасности, роль ЕС в поддержании мира и стабильности в регионе, в том числе были проведены конструктивные дискуссии по вопросам, представляющим взаимный интерес, в области внешней политики, безопасности и возможного дальнейшего сотрудничества, включая кибербезопасность и гибридную безопасность, борьбу с экстремизмом и терроризмом, космическую деятельность.

Тот факт, что эти дискуссии прошли в политической столице Европы, — показатель формирования в регионе новой реальности, которую уже все приняли.

Кроме того, помощник президента Хикмет Гаджиев провел в Брюсселе двустороннюю встречу с помощником генерального секретаря НАТО по вопросам разведки и безопасности генералом Дэвидом Катлером, на которой были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, безопасности, реформ в сфере обороны и борьбы с терроризмом. Дискуссии вокруг аналогичных тем состоялись и в ходе встреч с послами ЕС. Это в лишний раз доказывает, что армянская пропаганда терпит крах.

Азербайджан воспринимается как надежный и важный партнер в регионе. Вышеперечисленные нюансы нашли свое отражение и в контексте заявления Энрики Моры.

"ЕС подтвердил свою заинтересованность в укреплении сотрудничества с Азербайджаном по вопросам внешней политики и политики безопасности, а также готовность работать на благо мира, безопасности и стабильности, особенно в нынешних сложных международных условиях, вызванных войной России против Украины. ЕС руководствуется целью внести свой вклад в поддержании стабильного и мирного Южного Кавказа. Ключевой интерес ЕС заключается в поддержке нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном. ЕС готов поддержать мирный процесс, в том числе в трехстороннем брюссельском формате при содействии президента Европейского совета Шарля Мишеля", - подчеркнул Э.Мора.

Факт того, что в завершение встречи представители ЕС и Азербайджана договорились продолжить регулярный обмен мнениями по актуальным для них и для всего региона вопросам, доказал, что инициированный диалог принял более глубокий и необратимый характер.

Встреча помощника президента Азербайджана Х.Гаджиева с главой Комитета ЕС по политике и безопасности Дельфин Пронк также оказалась плодотворной. Об этом европейский дипломат написала в Twitter.

"На своих первых встречах в этом формате представители Азербайджана и Комитета по политическим вопросам и безопасности Европейского союза провели плодотворные дискуссии по вопросам сотрудничества ЕС-Азербайджан, процесса армянско-азербайджанской нормализации и региональной безопасности".

Азербайджан также придает большое значение развитию отношений со странами-членами Европейского Союза. Наличие стратегического партнерства между Азербайджаном и третью членов ЕС, налаживание взаимовыгодного сотрудничества играют ключевую роль в развитии отношений с Европейским Союзом.