Норвежский путешественник: Мы стали свидетелями масштабных работ на освобожденных землях

"Мы стали свидетелями масштабных работ, проводимых на освобожденных от оккупации территориях".

"Мы стали свидетелями масштабных работ, проводимых на освобожденных от оккупации территориях".

Как сообщает Report, об этом сказал норвежский путешественник Йорн Авгестад, посетивший освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

"Я воочию увидел, каким разрушениям, вандализму подверглись эти территории в период армянской оккупации. Это крайне удручающая картина", - отметил он.

Й.Авгестад подчеркнул, что путешественники ознакомились с широкомасштабными восстановительно-реконструкционными работами в Восточно-Зангезурском экономическом районе: "Объем проведенных на этих территориях за последние два года работ впечатляет и радует".