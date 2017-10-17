Норвежский посол увеличит усилия по развитию двухсторонних отношений с Нахчываном

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Председатель Верховного Меджлиса Нахчывансой Автономной Республики Васиф Талыбов принял чрезвычайного и полномочного посла королевства Норвегии в Азербайджане Бард Твара Свендсена.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Верховного Меджлиса автономной Республики, поприветсвовав гостя Васиф Талыбов сообщил, что двусторонние отношения между странами были заложены в 1992 г., о том как в предыдущий период в обоих государтсвах открылись посольства стран, налажено выгодное сотрудничество в области экономических связей и связей с НПО.

Акцентировав внимание на участии Норвежского Королевства в нефтяных проектах Азербайджана, председатель Верховного Меджлиса оценил это как результат двустороннего сотрудничества между странами. В. Талыбов подчеркнул, что отношения между Нахчываном и Норвегией строятся в соответствии с межгосудартсвенными отношениями. Он также отметил хорошие перспективы сотрудничества в сфере сельского хозяйства и между высшими учебными заведениями.

Поблагодарив за теплый прием посол Бард Ивар Свендсен выразил удовлетворения своим визитом в Нахчыван и своей деятельностью в качестве посла в Азербайджане. Отметив, что есть хорошие возможности сотрудничества во многих сферах, он пообещал увеличить свои усилия в деле развития двусторонних отношений.

Во время встречи были обсуждены возможности будущего сотрудничества.