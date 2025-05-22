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Низами Сафаров: Парламенты СНГ играют ключевую роль в регулировании миграции

Низами Сафаров: Парламенты СНГ играют ключевую роль в регулировании миграции Парламенты государств СНГ играют важную роль в создании правовой базы в сфере миграции.
Внешняя политика
22 мая 2025 г. 11:37
Низами Сафаров: Парламенты СНГ играют ключевую роль в регулировании миграции

Парламенты стран СНГ играют важную роль в совершенствовании правовой базы в сфере миграции.

Как передает Report об этом заявил председатель постоянной комиссии МПА СНГ по социальной политике и правам человека, член Комитета Милли Меджлиса Азербайджана по правовой политике и государственному строительству, член Комитета Милли Меджлиса Азербайджана по культуре Низами Сафаров на 29-ом заседании Совета руководителей миграционных органов стран СНГ.

"Необходимо подчеркнуть, что в формировании системы эффективной правовой регламентации миграционных процессов находится в числе наиболее актуальных проблем современной повестки СНГ", - сказал он.

Он также подчеркнул, что значительное внимание, которое межпарламентская ассамблея СНГ уделяет в сфере миграции, нашло практическое подтверждение в процессе разработки и принятии модельного миграционного кодекса, 24 модельных законодательных актов и других документов, регламентирующих различные аспекты миграционных процессов.

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Версия на азербайджанском языке Nizami Səfərov: MDB parlamentləri miqrasiyanın tənzimlənməsində əsas rol oynayır

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