Низами Сафаров: Парламенты СНГ играют ключевую роль в регулировании миграции

Парламенты государств СНГ играют важную роль в создании правовой базы в сфере миграции.

Парламенты стран СНГ играют важную роль в совершенствовании правовой базы в сфере миграции.

Как передает Report об этом заявил председатель постоянной комиссии МПА СНГ по социальной политике и правам человека, член Комитета Милли Меджлиса Азербайджана по правовой политике и государственному строительству, член Комитета Милли Меджлиса Азербайджана по культуре Низами Сафаров на 29-ом заседании Совета руководителей миграционных органов стран СНГ.

"Необходимо подчеркнуть, что в формировании системы эффективной правовой регламентации миграционных процессов находится в числе наиболее актуальных проблем современной повестки СНГ", - сказал он.

Он также подчеркнул, что значительное внимание, которое межпарламентская ассамблея СНГ уделяет в сфере миграции, нашло практическое подтверждение в процессе разработки и принятии модельного миграционного кодекса, 24 модельных законодательных актов и других документов, регламентирующих различные аспекты миграционных процессов.