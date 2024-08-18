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Низами Гахраманов: Группы МЧС приведены в готовность для оказания Турции поддержки в тушении лесных пожаров

Низами Гахраманов: Группы МЧС приведены в готовность для оказания Турции поддержки в тушении лесных пожаров Группы пожарных и других специалистов Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана приведены в готовность для оказания поддержки братской Турции в тушении лесных пожаров.
Внешняя политика
18 августа 2024 г. 01:09
Низами Гахраманов: Группы МЧС приведены в готовность для оказания Турции поддержки в тушении лесных пожаров

Группы пожарных и других специалистов Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана приведены в готовность для оказания поддержки братской Турции в тушении лесных пожаров.

Как передает Report, об этом журналистам сообщил капитан самолета-амфибии "Бе-200ЧС" авиационного отряда МЧС Азербайджана Низами Гахраманов.

"Они также готовы выехать по первому вызову", - заявил Н.Гахраманов.

Отмечается, что в соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, соответствующие силы МЧС приведены в состояние готовности для оказания помощи братской Турции в борьбе с сильными лесными пожарами.

Первым шагом будет отправка самолета-амфибии "Бе-200ЧС" для поддержки в тушении пожаров.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAmfibiya təyyarəsinin kapitanı: FHN-in qrupları Türkiyəyə dəstək üçün hazır vəziyyətdədir  

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