Низами Гахраманов: Группы МЧС приведены в готовность для оказания Турции поддержки в тушении лесных пожаров

Группы пожарных и других специалистов Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана приведены в готовность для оказания поддержки братской Турции в тушении лесных пожаров.

Группы пожарных и других специалистов Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана приведены в готовность для оказания поддержки братской Турции в тушении лесных пожаров.

Как передает Report , об этом журналистам сообщил капитан самолета-амфибии "Бе-200ЧС" авиационного отряда МЧС Азербайджана Низами Гахраманов.

"Они также готовы выехать по первому вызову", - заявил Н.Гахраманов.

Отмечается, что в соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, соответствующие силы МЧС приведены в состояние готовности для оказания помощи братской Турции в борьбе с сильными лесными пожарами.

Первым шагом будет отправка самолета-амфибии "Бе-200ЧС" для поддержки в тушении пожаров.